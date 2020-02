La Federal Trade Commission s'intéresse aux acquisitions d'Apple

Guillaume Gabriel

Est-ce qu'Apple va se faire taper sur les doigts ? On peut se poser la question, étant donné que la FTC (Federal Trade Commission) en charge de la surveillance du commerce américain, va mettre son nez dans les affaires de la Pomme.



Plus précisément, l'agence du gouvernement va se pencher sur les acquisitions historiques de Cupertino, pour s'assurer que les transactions et les termes ont bien été respectés...

Les acquisitions d'Apple sous la loupe de la Federal Trade Commission

De l'acharnement contre Apple ? Non, car d'autres sociétés vont avoir le droit à cette petite inspection : ainsi, Google, Facebook, Amazon et Microsoft vont devoir montrer patte blanche sur leurs acquisitions de 2010 à 2019.



L'agence espère découvrir des informations qui n'ont pas été signalées aux agences fédérales en vertu de la loi. Les cibles vont ainsi devoir fournir des documents sur les termes, la portée, la structure et le but des transactions durant cette période.



Sur le papier, la Federal Trade Commission espère mieux comprendre comment les entreprises gèrent leurs déclarations aux fameuses agences.



