Apple va lancer la production d'iPhone 9 à Taïwan !

Il y a 48 min

Alban Martin

Réagir

Fin janvier, lors de la publication des résultats du 4ème trimestre 2019 (T1 2020 fiscalement), Tim Cook avait déclaré à Reuters que bien qu'ils aient des fournisseurs dans la région de Wuhan, au cœur de l'épidémie de coronavirus, Apple possède des alternatives. Aujourd'hui, cette solution semble en passe d'être découverte.



Digitimes rapporte que la perturbation de la production en Chine est le cauchemar de tout le monde dans la chaîne d'approvisionnement informatique à la suite du coronavirus. De nombreux fabricants augmentent leur production en dehors de la Chine, et Apple déplacerait ses commandes vers des chaînes de montage à Taiwan pour une gamme de produits.

L'iPhone 9 produit à Taïwan ?

Le rapport du média taïwanais, souvent bien informé auprès des sous-traitants de la pomme, affirme qu'Apple envisage sérieusement l'assemblage de ses nouveaux produits dont le lancement est prévu au premier semestre 2020, dans les usines de Taïwan, principalement pour diversifier les risques de production associés à l'épidémie de coronavirus en cours. Ce dernier concerne le nouveau modèle Apple SE 2 (ou iPhone 9).



Foxconn, le principal partenaire d'Apple, possède des usines à Taïwan et serait donc en train de s'organiser pour absorber l'énorme charge de travail. Outre la logistique, il faut également penser à la santé des centaines de milliers de travailleurs. Un client comme Apple, et qui est loin d'être le seul chez Foxconn, peut chambouler tout le planning des mois à venir.



Au-delà d'Apple, les rapports chinois de Caixin Global indique que le marché chinois des téléphones pourrait plonger de 40% au premier trimestre, ce qui pourrait représenter au moins 4% de pertes au total pour 2020. Pour compenser la chute des ventes de smartphones, des sociétés comme Xiaomi recherchent des prêts de plusieurs milliards de yuans pour produire des ressources médicales telles que des masques et des thermomètres.



Un iPhone 9 made in Taïwan en mars ? Cela semble de plus en plus probable. De même, les iPhone 12 pourraient ne pas être produits en Chine au rythme où cela va...