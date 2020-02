Une Apple Watch au dos modulaire afin de changer la batterie plus facilement ?

Ce n'est pas la première fois que la firme de Cupertino pense à un dos modulaire, en interne cette possibilité a déjà été envisagée et d'autres brevets similaires ont déjà été enregistrés dans le registre de l'USPTO, il y a quelques années. Malheureusement, cela n'a jamais vu le jour jusqu'à présent.

Ce brevet est clair, il précise la possibilité de détacher l'arrière en dévissant deux petites visses . Cela ouvrirait les possibilités d'ajouter des capteurs ou changer la batterie sans avoir besoin de passer par un Apple Store (il faudra quand même s'y connaître un minimum). Comme tous les produits de la firme, l'accessibilité aux composants n'est pas dans la politique d'Apple, c'est d'ailleurs ce qui nous a surpris quand on a vu le schéma du brevet :

Pouvoir ouvrir l'arrière et changer soi-même une batterie ou upgrader des capteurs ou composants, ça n'a jamais été la vision d'Apple . Ce qui est surprenant, c'est que dans la base de données de l'USPTO (là où Apple dépose ses brevets pour protéger ses innovations), on retrouve un brevet qui attire particulièrement notre attention, puisque celui-ci représente ouvertement une Apple Watch avec le dos qui s'enlève très facilement.

L'Apple Watch est aujourd'hui considérée comme l'excellence de la montre connectée. On y retrouve tout ce qu'on recherche dans une montre connectée (beau design, capteurs pour le rythme cardiaque, détecteur de chute, App Store varié en thématiques...). Cependant, depuis le début, il manque une chose !

