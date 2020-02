Des MacBook Pro 16" reconditionnés apparaissent sur le site US

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

Réagir

Apple n'aura pas tardé à commencer de proposer des MacBook Pro 16 pouces reconditionnés. Alors que le nouveau Mac est disponible que depuis novembre 2019, on s'attendait quand même à un délai plus important pour en trouver des "remis à neuf" sur l'Apple Store en ligne.

Des reconditionnés au prix des promotions

Le marché des appareils reconditionnés fonctionne à merveille. Que ça soit un iPhone, un iPad ou un MacBook, le prix très compétitif est toujours l'argument majeur qui va motiver la validation de la commande.

Auparavant, Apple n'était pas très "reconditionné", mais depuis quelque temps, la firme californienne propose de plus en plus de produits remis à neuf et de plus en plus tôt après la sortie officielle.



Les prix pratiqués par Apple sont plutôt raisonnables, puisque la firme californienne déduit 15% par rapport au prix normal. Résultat le modèle d'entrée de gamme (normalement facturée à 2399 dollars) est proposé à 2039 dollars. Une belle réduction, mais qui peut facilement être retrouvé chez des revendeurs en version neuve dans des cadres de "ventes flash".







L'avantage du reconditionné par rapport à l'occasion, c'est qu'il s'agit d'appareils qui sont passés par des bancs de tests et qui ont été soigneusement nettoyés. Ils sont également assurés d'être livrés avec les accessoires d'origine et en bon état. En plus, vous avez la même garantie qu'un produit neuf, avec une extension AppleCare proposée.

Que demander de plus ? Ah oui, peut-être la même chose sur l'Apple Store français.