Netflix : Le partenariat avec Samsung est en réalité très stratégique

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Julien Russo

Il y a 48 heures, Samsung a présenté ses nouveaux Galaxy S20 avec des caractéristiques de folies, mais des design un peu moins convaincants. Ce qui a marqué également cet événement Unpacked, ça a été ce rapprochement avec le "king" du streaming, Netflix. En effet, ce partenariat est en réalité bénéfique pour Samsung, mais surtout pour Netflix.

En quoi consiste réellement cet accord ?

C'est officiel depuis cette semaine, Samsung et Netflix ont eu un coup de foudre, au point où les nouveaux smartphones de Samsung vont avoir une intégration "plus poussée" avec Netflix. La firme sud-coréenne a également annoncé avoir réussi à négocier des "bonus exclusifs" qui seront associés à plusieurs créations originales de la plateforme de streaming.

C'est un énorme atout commercial pour vendre ses nouveaux Galaxy. C'est aussi une façon efficace de répondre à Apple et son nouveau service "Apple TV+", on le sait Samsung rêve de lancer son propre service de streaming, mais cette décision ne se prend pas du jour au lendemain, puisque c'est des investissements colossaux et pas forcément rentables puisque le marché est saturé et va le devenir encore plus suite à l'arrivée de Disney+ (dans de nouveaux pays) et prochainement HBO Max.



Pour Netflix, les avantages sont nombreux puisqu'en plus de l'intégration plus profonde, c'est une visibilité hors norme et l'assurance de toucher de nombreux nouveaux abonnés partout dans le monde, puisque tout le monde connaît Netflix, mais n'est pas forcément abonné.

Quand on a une intégration plus poussée d'un service à l'activation de son smartphone, on est en général "curieux" d'en savoir plus sur ce service et sur ce qu'il peut apporter.

Bixby aura un accès total au catalogue de Netflix

Exceptionnel me direz-vous, l'assistant vocal de Samsung a reçu une formation avant cet événement Unpacked. En effet, il est désormais capable de chercher et de lancer du contenu directement sur Netflix. Vous aurez juste à lui demander de lancer Stranger Things ou La Casa de Papel et il s'exécutera. Il sera aussi possible de chercher des contenus par thématiques.



Netflix a aussi eu l'accord pour intégrer des recommandations directement dans les fonctionnalités natives des smartphones de Samsung. On pourra voir les aperçus des derniers ajouts du catalogue Netflix dans la recherche ou sur la plateforme de découverte "Samsung Daily".



Vous l'aurez compris, chacune des deux entreprises a décroché le gros lot avec ce partenariat. D'un côté on a Samsung qui marque un point chez les fidèles abonnés de Netflix qui hésitent entre acheter l'iPhone 11 Pro Max ou le Galaxy S20+ et de l'autre on a de nouvelles portes qui s'ouvrent pour Netflix, qui va générer énormément de nouvelles souscriptions !

Les premiers contenus bonus

On ne va pas vous le cacher, dans la rédaction d'iPhoneSoft on est tous des Apple Addict confirmés, voir cela créer énormément de frustration, puisque comme beaucoup de personnes, nous sommes également de grands amateurs de Netflix, au point de passer de nombreuses soirées à enchainer les épisodes d'une série.

Samsung a réussi à négocier des bonus exclusifs pour des programmes comme "Narcos", "Mexico", "Élite", "Sintonia" et "Netflix is a joke". Il s'agira de scènes probablement jamais vues dans la série ou des vidéos des coulisses de tournage.



Du côté de Netflix, on est conscient qu'à l'approche du lancement de Disney+ en Europe et dans le reste du monde, c'est un atout majeur de nouer des liens avec le géant sud-coréen en position de force sur le marché du smartphone depuis plusieurs années.

Jackie Lee-Joe, le directeur de la gestion de Netflix a déclaré : "La mission de ce partenariat est de faire de l'expérience Netflix sur les téléphones portables Samsung la meilleure possible. Cela signifie qu'encore plus d'utilisateurs pourront profiter de nos meilleurs reportages dans tous les genres grâce à une intégration encore meilleure des produits avec les appareils mobiles Galaxy".



