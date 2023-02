Samsung s'associe à Google et Qualcomm pour un casque de réalité étendue

Le Samsung Gear VR a peut-être été abandonné, mais le coréen n'a pas dit son dernier mot puisque la société a conclu un partenariat avec Qualcomm et Google pour ses futurs produits de réalité étendue.



La réalité augmentée, la réalité virtuelle et la réalité mixte sont toutes regroupées sous un même terme générique : la réalité étendue ou XR. Samsung a annoncé un nouveau partenariat avec Qualcomm et Google afin de participer à l'avenir de la réalité étendue. Tiens, tiens, Apple prépare également son casque et un système xrOS...

Samsung veut concurrencer Apple

Le responsable de l'expérience mobile de Samsung, TM Roh, s'est entretenu avec le Washington Post pour détailler la position de Samsung dans l'avenir de la réalité étendue. L'entreprise espère créer de nouvelles raisons d'utiliser des casques portables, comme ce qu'est en train de rater Meta avec son Quest Pro.

Concrètement, pour le nouveau casque Samsung, Qualcomm fournirait le processeur et Google le logiciel. Roh a fait référence à une version d'Android non annoncée, qui était en cours de développement pour les écrans portables.

Nous pensons que l'écosystème doit être quelque peu prêt pour que le produit soit lancé et pour que le produit soit également réussi. Et comme vous le savez, il y a eu de nombreuses tentatives par d'autres entreprises jusqu'à présent, mais pas aussi réussies qu'on l'espérait parce que peut-être l'écosystème n'était pas aussi prêt qu'il aurait dû l'être.

En effet, Samsung ne sera pas un nouveau sur ce marché. La société a réalisé une première tentative avec le casque Gear VR en 2014, qui exigeait que les utilisateurs insèrent leurs smartphones dans l'appareil.



Après plusieurs itérations et même en le donnant aux clients pour tout achat de produit Samsung, le Gear VR n'a pas réussi à gagner le coeur des clients. L'annonce de Meta de s'engager dans un avenir VR avec le metaverse a compliqué les choses, poussant Samsung à se retirer du marché.



De son côté, Google a également tenté de lancer un dispositif de réalité augmentée, appelé Google Glass. Ce dispositif, semblable à des lunettes de vue, a effrayé le public avec sa caméra frontale et le peu d'applications. Sans oublier son prix prohibitif.



Mentionnons également Microsoft qui a mis un terme à son casque HoloLens, pourtant le plus impressionnant.



Malgré tous ces échecs et les récents licenciements massifs, Samsung semble croire que le moment est venu d'avancer sur la XR. Peut-être est-ce parce qu'Apple s'apprête à sortir le grand jeu, ou peut-être parce que le coréen a connu son pire bilan trimestriel depuis huit ans sur les trois derniers mois.



Apple devrait sortir son premier casque cette année, après plusieurs années de préparation sur le logiciel (ARKit) et les iPhone et iPad, certains modèles étant équipés de capteurs LiDAR. La rumeur veut qu'il soit présenté à la WWDC 2023.