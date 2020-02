Nintendo et Microsoft confirment leur présence à l'E3 2020

Guillaume Gabriel

Doucement, mais sûrement, la nouvelle édition du plus grand salon des jeux vidéo au monde se prépare : en effet, l'E3 2020 vient de publier une première liste de participants, et c'est prometteur.



Si nous savions que Sony ne serait pas présent cette année, Microsoft et Nintendo seront bel et bien de la partie. Annonce d'une nouvelle console ? L'occasion serait parfaite pour les deux grands constructeurs !

L'E3 2020 diffuse une liste de premiers noms présents

En juin prochain, aux États-Unis et plus particulièrement à Los Angeles, la nouvelle édition du salon E3 va avoir lieu : à son bord, on retrouvera des studios comme Activision, Bandai Namco ou encore SEGA seront de la partie.



Mais, les deux grosses annonces ne sont autres que la confirmation de la présence de Nintendo et Microsoft à l'évènement. Voici la première liste diffusée par l’Entertainment Software Association :

Activision

Amazon Game Studios

Bandai Namco

Bethesda

Capcom

Epic Games

Kalypso Media Group

NCsoft

RDS Industries

SEGA

Square Enix

Take-Two

Tencent

THQ Nordic

Ubisoft

UnnamedVR by Paracosma

Warner Bros Interactive Entertainment

XSEED Games

Nintendo pourrait annoncer la version Pro de sa console Switch, mais également la suite de Zelda : Breath of the Wild. Microsoft, de son côté, pourrait donner plus d'informations sur sa Xbox Series X et notamment de premiers noms de jeux.



