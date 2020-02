PlayStation 5 : un prix plus haut que prévu ?

Guillaume Gabriel

L'année 2020 s'annonce grandiose pour les joueurs : avec l'avènement des services de streaming et l'arrivée des nouvelles consoles de salon en fin d'année, les pieds de sapins risquent d'être les hôtes de nombreux appareils Microsoft et Sony.



Alors que la nouvelle édition de l'E3 devrait nous réserver quelques belles surprises (à noter que le nippon ne sera pas présent), nous avons désormais d'ores et déjà de premières informations sur les deux futurs joujoux.



Seul point manquant, le tarif de ces dernières... Mais, selon certains rapports, le prix de la PlayStation 5 pourrait connaître une hausse de dernière minute.



Sony contraint d'hausser le prix de la PlayStation 5 ?

En effet, selon des sources du côté de chez nos confrères de Bloomberg, le coût des composants pour la fabrication de la PlayStation 5 connaissent une augmentation de prix suite à une plus forte demande.



Seulement, si les informations se révèlent vraies, Sony n'aurait pas d'autres choix que de faire une équivalence sur le prix d'achat de la console. Les deux éléments problématiques seraient les modules de mémoire vive (DDR) et de stockage (SSD).



Également, Sony aurait opté pour un système de refroidissement plus coûteux pour faire face aux montées de température dues à la puissante puce. À voir si cela se révèle vrai...



