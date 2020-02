Sonic aux JO de Tokyo 2020 : sortie prévu le 7 mai !

Il y a 2 heures

Medhi Naitmazi

Réagir

Le futur jeu mobile de SEGA sortira finalement le 7 mai 2020, soit un an après sa révélation. Prévu sur Nintendo Switch, iPhone, iPad et Android, Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 reprend concept de mini-jeux qui a fait le succès de la série et qui s'adapte logiquement très bien aux JO.



Voici un rappel de la première bande-annonce du jeu :

Sonic est sélectionné pour les Jeux Olympiques 2020

Au programme des JO version hérisson bleu, on trouve 15 épreuves, dont certaines font leur première apparition aux JO comme le Karaté et l’Escalade mais aussi les classiques 100m, saut en hauteur, lancer de javelot, etc ! La partie « Extra Events » offre quant à elle des épreuves légèrement épicées par les spécificités de l’univers de Sonic, et de nombreux mini-jeux sont également de la partie. Pour pimenter l'ensemble, les développeurs ont prévu des classements en ligne pour s’affronter les uns contre les autres, pour l'or et la gloire.



Rendez-vous le 7 mai pour jouer avec Sonic et ses amis à tous les mini-jeux. Pour ne rien rater, SEGA propose même des pré-inscriptions sur le site du jeu.



Plus il y aura de pré-enregistrés, plus les cadeaux seront élevés dans le jeu :