Speed Dating for Ghosts : que diriez-vous de flirter avec des fantômes ?

Hier à 23:31 (Màj hier à 23:31)

Guillaume Gabriel

Quoi de mieux pour célébrer la Saint-Valentin que de flirter avec des fantômes ? Oui, vous avez bien lu, le nouveau Speed Dating for Ghosts (v2.1.6, 342 Mo, iOS 10.0) propose aux joueurs d'avoir des "conversations profondes et significatives avec des poltergeists".



Parfait mélange entre horreur et humour, le nouveau jeu signé Copychaser Games Inc. risque de ne pas vous laisser indifférent. Voici le trailer de la nouveauté de l'App Store :

Speed Dating for Ghosts disponible sur l'App Store

Avez-vous déjà voulu avoir des conversations profondes et significatives avec un poltergeist qui terrorise les hommes riches à Vegas? Que diriez-vous de rencontrer un chien fantôme à la recherche de son propriétaire?



Mélange d'horreur et de comédie Speed ​​Dating for Ghosts est un jeu pas comme les autres pour trouver de la compagnie et échanger avec l'au-delà.

Ainsi, il faudra rencontrer plus d'une douzaine de fantômes différents, dessinés dans un style minimaliste. Ces derniers, si vous savez vous y prendre, vous raconteront leur vie, leur mort et comment les aider.



De l'humour, une belle finesse d'écriture et de l'émotion dans un jeu avec des choix multiples. Speed Dating for Ghosts a d'ailleurs reçu l’award 2019 de l‘Excellence in Narrative aux IGF.



Une bien belle expérience !

Télécharger Speed Dating for Ghosts à 3,49 €