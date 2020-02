L'Apple Watch sauve la vie d'un adolescent de 13 ans

Vous avez pu voir à plusieurs reprises l'Apple Watch sauver des vies grâce au suivi du rythme cardiaque, mais principalement chez des personnes assez âgées. En même temps les problèmes cardiaques ont plus de chance d'arriver chez une personne de 70 ans que de 13 ans. La dernière histoire en date raconte comment la montre connectée d'Apple a réussi à sauver la vie d'un adolescent, alors qu'il était en cours au collège.

"Maman, il y a quelque chose qui ne va pas"

Quel que soit l'âge que l'on a, on peut être concerné par des problèmes cardiaques. Une mère de l'Oklahoma a tenu à remercier Apple, puisque sans l'Apple Watch, son fils ne serait peut-être plus de ce monde.

En effet, Skylar est un jeune qui comme les autres va en cours, fait du sport, joue aux jeux vidéos. Il n'a jamais été sujet à des problèmes de santé en particulier.

Un jour, alors qu'il est assis en classe à écouter attentivement le professeur, son Apple Watch se met à vibrer violemment sur son poignet.

Celle-ci indique au jeune homme "Votre fréquence cardiaque a dépassé 190 BPM alors que vous sembliez être au repos depuis 10 minutes".



À la fin du cours, Skylar prend son iPhone, appelle sa mère et lui explique qu'il y a quelque chose qui ne va pas d'après l'Apple Watch.

Inquiétée, la mère arrête ce qu'elle était en train de faire pour aller récupérer son fils qui l'attendait. Elle prend alors la décision de conduire Skylar aux urgences pour leur montrer ce qu'avait signalé l'Apple Watch.

Deuxième signalement pendant le trajet

Le coeur de l'adolescent de 13 ans bat encore plus rapidement. Pendant le trajet en voiture, l'Apple Watch émet un deuxième signalement encore plus inquiétant. Une nouvelle étape a été franchie, le jeune homme a atteint les 202 BPM.

Puis retenti une troisième alerte une fois arrivée à l'accueil des urgences, l'adolescent vient d'atteindre les 280 BPM.

Les médecins comprennent alors que la situation est grave et que l'adolescent doit passer des analyses en priorité.

Dès la première vérification à partir d'un électrocardiogramme, le résultat est sans appel, le jeune homme à une tachycardie supraventriculaire (ou SVT) qui est une maladie qui oblige le coeur à accélérer. Il y a différent niveau de tachycardie, si le niveau est faible, on peut vivre plusieurs années sans aucune difficulté, mais quand on atteint un tel niveau de vitesse de BPM, il y a un risque vital.

Pour ralentir le rythme du coeur de Skylar, il aura fallu 7 heures d'ablation cardiaque.

La famille du jeune homme est impressionnée par ce qu'a réalisé l'Apple Watch

La montre connectée d'Apple n'est pas une simple montre qui donne l'heure. Elle sauve des vies et chaque mois il y a encore, encore et encore de nouvelles histoires. Les parents ont félicité le travail d'Apple (avec beaucoup d'émotion) pour avoir détecté ce problème cardiaque chez leur fils.

La mère a expliqué que sans l'Apple Watch et sa capacité de détection de rythme cardiaque, la tachycardie supraventriculaire aurait pu durer longtemps.



L'histoire a fait le tour du collège et le professeur de sciences du jeune homme n'a pas pu s'empêcher d'investir dans une Apple Watch lui aussi.

L'expérience de Skylar a fait beaucoup de bruit dans les médias locaux, c'est remonté jusqu'aux oreilles de la American Heart Association de l'Oklahoma qui a proposé au jeune homme de devenir le visage de l'édition 2020 qui aura lieu le 25 avril prochain.



