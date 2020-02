Test du chargeur PowerPort Atom III Slim de Anker

Le chargeur secteur PowerPort Atom III Slim est le dernier chargeur secteur de chez Anker. Sortie en octobre 2019 au tarif de 39,99€, elle s'impose sur un marché déjà très concurrentiel où les batteries externes essaient de toujours recharger plus vite et fournir le maximum de recharges en utilisation nomade pour nos chers iPhone et iPad.

Un chargeur multifonction bien pratique !

Nous avons reçu cette semaine le PowerPort Atom III Slim qui nous a impressionné en ce qui concerne ses performances et son design !

Le design

Comme vous pouvez le constater, le design de ce chargeur est simple et discret, on constate rapidement au toucher qu'on est en contact avec un produit de qualité, comme avec la batterie externe PowerCore présenté le week-end dernier. En plus d'être léger le PowerPort Atom III Slim est aussi très compacte, pour vous donner une idée il n'est pas plus épais qu'un Oreo !



Sur le devant du chargeur, vous pouvez constater qu'on retrouve un bouton rond. Il s'agit de l'indicateur d'alimentation du boitier, cela est indiqué sous forme de petit voyant bleu.



Il est disponible en Noir comme en Blanc, vous pourrez choisir la couleur qui vous plait lorsque vous passez commande.

Les dimensions

L'avantage du PowerPort Atom III Slim c'est qu'il sait être discret. Ce n'est pas du tout le genre de batterie externe qui va vous encombrer, il n'est donc pas gênant à transporter.

Concernant le poids, nous n'avons pas vérifié, mais on peut vous confirmer qu'il est léger, Anker indique que le poids est inférieur à 450g.



Comme son nom l'indique, ce modèle Slim se veut assez fin, comme dit plus haut, il n'est pas plus épais qu'un Oreo. Soit à peu près, deux fois plus fin que le chargeur des Macbook Pro.



Les connectiques

Concernant les connectiques de ce chargeur secteur, on retrouve deux ports USB 3.0 pour recharger vos appareils classiques ainsi que d'un port l'USB-C de 45 W pour recharger des appareils qui demandent plus de puissance, comme les MacBook par exemple.

Nous avons pu connecter 4 appareils en même temps, sans diviser la puissance par 4.

Vitesse de recharge

Le port USB-C de 45 Watts permet de recharger un Macbook Pro en moins de 2 heures. Ce n'est pas aussi rapide qu'avec un chargeur officiel 65 W de chez

Apple, mais le principal avantage de PowerPort III est de pouvoir recharger plusieurs appareils en même temps.



D'après nos tests, recharger 4 appareils simultanément ne pose aucun problèmes. Les appareils se sont tous rechargés plutôt rapidement, et le boitier du chargeur ne s'est pas mis à chauffé.



Conclusion et avis

Ce PowerPort Atom III Slim est très pratique pour améliorer son espace de travail ! Grâce à sa fixation double face, il est possible de le fixer sur à peu près n'importe quelle surface plate, plutôt pratique pour le cacher sous votre bureau ou autres.



Il permet de vous passer de vos différentes prises secteurs USB ou USB-C ! Plus besoin de condamner 4 prises pour 4 adaptateurs secteurs, celui-ci permet de recharger votre Macbook, votre iPad, votre iPhone, et même un dernier appareil de votre choix !



Son prix est très abordable, surtout quand on le compare au chargeurs des Macbook Pro chez Apple...



Vous trouverez ce chargeur secteur au tarif de au prix de 39,99€, avec 20% de réduction en ce moment sur Amazon !

