Apple TV+ : Une première bande annonce pour la série Amazing Stories

Il y a 1 heure

Julien Russo

1

L'une des plus grosses sorties d'Apple TV+ en 2020 sera probablement la série de Steven Spielberg "Amazing Stories" qui est un remake de la série à succès du même nom dans les années 1985 à 1987. Au programme, plusieurs épisodes avec à chaque fois de nouvelles histoires.

Une bande-annonce très convaincante

Dès le 6 mars prochain, les abonnés Apple TV+ découvriront la nouvelle série à gros budget de la plateforme de streaming du géant californien. Apple a donné carte blanche à Spielberg pour faire revivre sa série Amazing Stories qui avait contribué au succès croissant de sa carrière de réalisateur, scénariste et producteur.

Dans la bande-annonce, on peut apercevoir de nombreuses histoires qui seront sans aucun doute plus passionnantes les unes que les autres. Il devrait y avoir des épisodes de super-héros, d'invasion extraterrestre...

On peut constater que les effets spéciaux sont nombreux et qu'il y a à plusieurs reprises des acteurs qui sont loin d'être inconnus dans l'univers cinématographique.

On remarquera la présence de Dylan O'Brien (qui a tourné dans Le Labyrinthe, Deepwater, Teen Wolf...), de Sasha Alexander (vu dans Yes Man, Mission impossible 3...), mais aussi de Victoria Pedretti qui est la nouvelle copine de Joe dans la saison 2 de la série "You" sur Netflix.

Un casting de star, des producteurs convaincants et un budget qui n'impose probablement aucune limite. Ça pourrait enfin être la série qui fasse remporter un Golden Globes à Apple.



La série sera disponible dès le 6 mars dans la matinée, en exclusivité pour les abonnés Apple TV+. La série aura 10 épisodes avec très certainement une diffusion d'un épisode tous les vendredis. On voit mal Apple tout lâcher d'un coup avec ce genre de création originale.