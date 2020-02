Nintendo PlayStation : une enchère unique qui décolle

Bien que leur relation est extrêmement bonne ces derniers temps, on ne peut qu'imagine le potentiel d'un partenariat plus poussé entre Nintendo et PlayStation.



Peu de personnes le savent, mais les deux célèbres groupes ont, à l'époque, failli commercialiser une console conçue ensemble : la Nintendo PlayStation.



Il reste d'ailleurs des vestiges de cette collaboration, dont quelques modèles de la console, aujourd'hui presque tous disparus...

Une Nintendo PlayStation actuellement en vente aux enchères

À vrai dire, il ne reste plus qu'un seul modèle recensé en marche, sur les 200 prototypes lancés à la fin des années 80... Plus précisément, c'est lors du CES 1991 que le partenariat est révélé, faisant grand bruit à l'époque.



Seulement, le lendemain de cette révélation, Nintendo annonce avoir trouvé un accord avec Philips pour le lancement de la console Philips CD-i (l'un des plus grands flops du milieu). Sony prend mal ce nouveau chapitre et décide de se concentrer sur son projet personnel, la fameuse PlayStation.



Pour les plus grands amateurs des jeux vidéos (et les plus riches), il est donc possible de se procurer la fameuse console Nintendo PlayStation aux enchères : actuellement, l'offre atteint les 350 000$, et il reste encore 18 jours pour faire une offre...



