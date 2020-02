Quick Look : Apple va encore plus loin dans le e-commerce en AR

Guillaume Gabriel

Quand on parle de réalité augmentée, on a tendance à penser aux jeux vidéo permettant de pousser l'expérience encore plus loin pour les joueurs. Pourtant, la technologie commence à se faire une place de choix dans d'autres catégories, plus encore du côté de l'e-commerce...



On se rappelle notamment IKEA qui, quelques mois auparavant, permettait de faire apparaitre ses produits dans nos maisons, grâce à la caméra de l'iPhone. Une bien belle façon de tester avant d'adopter pour des meubles qui ne donnent pas le droit à l'erreur au regard des prix élevés.



Avec Quick Look, Apple semble aller dans ce sens et vouloir miser sur l'e-commerce nouvelle génération.

Apple améliore Quick Look, pour de l'e-commerce poussé

Ce n'est pas une nouveauté à proprement parler, puisque Quick Look a été intégré à iOS deux années auparavant. Seulement, la mise à jour de ce dernier pourrait amener de nouvelles possibilités aux développeurs.



En effet, la firme à la Pomme permet désormais de passer à la caisse directement après avoir essayé un article en vente sur une plateforme. Car selon le PDG de la société Houzz, une vente a 11 fois plus de chances de se faire après un test via la technologie virtuelle...



Mieux encore, les retours produits ont 22 fois moins de chance de se faire grâce à la réalité augmentée ! Une bien belle nouvelle pour les vendeurs et les consommateurs.



