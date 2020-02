Une Porsche Taycan part en fumée dans un garage

La vidéo fait le tour du monde sur Twitter depuis cette nuit. Il s'agit d’une Porsche Taycan qui aurait explosé dans un garage en Floride, le premier modèle électrique de la marque de luxe allemande qui avait été présenté en trombe en septembre 2019.

Une Porsche explose, le constructeur investigue

Non, ce n'est pas le dernier Samsung, ni même un iPhone ou une Tesla. Il s'agit bien de la première Porsche entièrement propulsée à l'électrique et qui s'appuie sur une traditionnelle batterie au lithium.



Sans faire aucune victime, l'explosion de la Taycan a provoqué l'incendie du garage qui l'abritait, décimant tout autour du véhicule. Il parait même difficile de distinguer la voiture filmée après les faits, même si les spécialistes ont bien reconnu la structure particulière du châssis et de la roue restante.



Pour le moment, Porsche n’a pas démenti l'information mais précise qu'elle enquête sérieusement pour établir les circonstances. Il en va de son image et de son futur puisque un scandale à la Galaxy Note 7 pourrait compromettre sa reconversion vers le "sans moteur thermique".



Comme souvent, il faudra patienter pour connaitre les causes exactes du drame. Cela pourrait venir d'un défaut de batterie, un problème électrique, un souci de chargeur tiers, une surchauffe ou encore un choc. Sans parler d'une arnaque à l'assurance avec un incendie volontaire.



A date, quelques centaines de propriétaires américains ont reçu leur Taycan - dont Bill Gates, et il s'agit du premier incident pour Porsche qui a inauguré un tout nouveau système électrique de 800 volts, contre 400 pour les autres voitures électriques comme Tesla.