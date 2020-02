TCL : arrivée d'un smartphone à double écran coulissant ?

Le marché des smartphones pliables n'en est qu'à ses prémisses, et de ce fait, tous les constructeurs peuvent y jouer un rôle important. Après Samsung et Huawei, c'est TCL et Motorola qui se sont joints à la fête du pliable : la marque chinoise avait dévoilé l'année dernière un téléphone qui se plie en trois, à la manière d'un accordéon.



Mais, TCL pourrait aller encore plus loin avec un concept spécial, en sortant des dangers du smartphone pliable : ils seraient sur le point de commercialiser un téléphone à double écran, dont un qui coulisse.



Si le nom de TCL ne vous dit pas grand-chose, c'est normal, puisqu'on le voit sous le nom de Alcatel, Thomson, ou encore Blackberry, entreprises toutes rachetées par le géant chinois.

Un rendu 3D d'un smartphone avec double écran coulissant

En effet, la firme chinoise prépareraient un concept plutôt surprenant, puisque ces derniers préparerait un smartphone avec classique, si ce n'est qu'il a un second écran dans le dos, qui coulisse.



Ce sont nos confrères de CNET qui sont à l'origine du leak, un rendu 3D qui montrerait bien le concept se cachant derrière la création. Selon les sources, TCL devait présenter le nouveau smartphone durant le MWC, malheureusement annulé à cause du coronavirus.



Présentation prochaine via Internet ?





