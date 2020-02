Gmail permet la création d’email via Siri

En attendant que Google agrémente son appli avec d’autres raccourcis, vous pourrez tester celui-ci en allant dans l’app puis dans le menu latéral > Paramètres > Raccourcis Siri. Ou bien via l’app Raccourcis d’Apple. De là, il suffira d’ajouter un raccourci et d’éventuellement personnaliser la phrase à prononcer.

Une fois la mise à jour effectuée, vous pourrez donc associer une commande vocale (ou via Spotlight) à une action dans Gmail. En réalité, à date il n’y a qu’une possibilité qui est d’envoyer un e-mail. L’action va ouvrir l’application Gmail puis un nouvel écran pour rédiger un courriel. C’est tout, pour le moment.

