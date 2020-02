Monster Hunter Riders est de sortie sur l'App Store japonais

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

1

C'est donc officiel, la saga Monster Hunter reprend du service via un nouveau jeu à destination d'iOS et d'Android : ce dernier se nomme Monster Hunter Riders et prend la forme d'un jeu gratuit qui ressemble fortement, du moins pour le design, à Monster Hunter Stories.



Seul bémol pour nous autres, pour le moment, les développeurs annoncent la disponibilité du jeu uniquement au Japon.

Monster Hunter Riders disponible au Japon

Cette nouvelle mouture se déroule dans un pays où les monstres et les cavaliers vivent ensemble, avec pour objectif de découvrir pourquoi la paix est perturbée dans le pays.



Espérons que le jeu percera les frontières du Japon dans un futur proche, les puristes de la saga ayant adoré Monster Hunter Stories. Au vu du trailer et des premiers retours, le jeu semble prometteur et il serait dommage pour le studio de passer à côté de ses fans en Europe et ailleurs.



Si vous possédez un compte App Store japonais, vous pouvez d'ores et déjà le télécharger sur vos appareils.



Le trailer :

Télécharger le jeu Monster Hunter Riders