Defender : L'antivirus de Windows bientôt sur iOS et Android

Il y a 1 heure

Julien Russo

1

Defender est disponible depuis déjà pas mal de temps sur macOS, même si ce n'est pas l'antivirus qui intéresse le plus les utilisateurs de Mac, ça reste quand même une valeur sûre. Cette année, Microsoft veut aller encore plus loin en rendant disponible Defender sur iOS et Android !

Microsoft se lance sur de nouveaux supports

C'est sur son blog que Microsoft dévoile son ambition 2020 pour Defender. Après un succès sur Windows 10 et une disponibilité sur macOS, la firme américaine veut aller encore plus loin en présentant dès la semaine prochaine la version iOS et Android de Defender lors de la conférence RSA (une série de petites conférences spécialisées dans la sécurité de l'information).



En effet, si Microsoft s'intéresse à ces plateformes, c'est que l'entreprise sait qu'il y a un marché à conquérir et qui peut d'ailleurs rapporter gros !

Si vous êtes utilisateurs d'iPhone, ne vous attendez pas à énormément d'options et d'outils, puisque Apple donne beaucoup d'accès sur macOS, mais sur iOS, les applications ont des accès très limités. Trop peu, pour qu'un antivirus soit réellement efficace.

Malgré toutes ces limitations (dont ont conscience les développeurs de Microsoft), la firme compte bien finaliser et sortir son projet sur iOS et Android.

Dans son communiqué officiel, Microsoft explique qu'il ne faut pas négliger les attaques malveillantes sur smartphone, elles seraient plus nombreuses qu'on ne le pense.

La firme précise qu'on peut être attaqué via un mail, les applications... Tout est soigneusement organisé pour trouver le point faible d'un OS.



D'après Microsoft, Apple et Google auraient du mal à faire face à ces virus qui se renouvellent chaque année et qui mettent aux défis les protections dans iOS et Android. Pour l'entreprise de Bill Gates, il est toujours possible d'inverser la tendance et d'apporter une meilleure protection pour nos smartphones.

Il sera intéressant d'observer la présentation à la conférence RSA, puisque Microsoft promet beaucoup de choses, quand à côté iOS et Android bloquent beaucoup d'accès aux applications.