"iPadOS" est officiellement une marque déposée (et "Mac" mis à jour)

Il y a 6 heures

Julien Russo

Réagir

Apple avait tardé à le faire, mais maintenant la firme californienne peut avoir l'esprit tranquille. Le bureau américain des brevets a annoncé officiellement cette nuit avoir accordé le statut de marque déposée pour "iPadOS" et avoir mis à jour la marque "Mac". Cela évitera les patents trolls qui prétendent détenir une marque qui ne leur appartient pas.

Tout a minutieusement été enregistré

Dans la logique des choses, on dépose une marque avant de l'utiliser, sur ce coup-là Apple a été un peu en retard avec iPadOS qui a été annoncé officiellement en juin 2019 lors de la WWDC.

Quand on dépose une marque, le bureau américain des brevets vous donne un certificat officiel, le voici pour iPadOS :







C'est la preuve ultime qui vous protège en cas de poursuite judiciaire d'une autre entreprise qui prétendrait posséder le nom.

Le nom "iPadOS" a été déposé sous la classe internationale 09 avec la description suivante :

"Logiciel informatique téléchargeable pour entretenir et faire fonctionner le système informatique; Logiciel d'exploitation informatique téléchargeable; Outils de développement de logiciels informatiques téléchargeables."



"Mac" a été mis à jour pour couvrir plus d'équipements





Du côté de Mac, la marque a été mise à jour pour couvrir plusieurs équipements liés au Mac.

Apple a ajouté les : moniteurs, les écrans d'affichage, les écrans de réalité virtuelle et augmentée ainsi que plusieurs autres équipements.

Pareil, la mise à jour a été effectuée sous la classe internationale 09.



Ces dépôts et mises à jour de Mac sont indispensables pour pouvoir protéger les noms que donne Apple à ses produits et ses mises à jour logicielles, puisque si une autre entreprise le fait avant Apple, la firme sera dans l'obligation d'abandonner les noms "Mac" ou "iPadOS" (ou de payer des royalties pour les utiliser), ce qui serait fort dommage puisque les consommateurs identifient les produits avec ces noms.



Source