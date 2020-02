Strategy Analytics prévoit 199 millions de ventes de smartphones 5G en 2020

Strategy Analytics vient d'annoncer leurs prévisions sur les ventes de smartphones 5G pour l'année 2020.



Selon eux, les ventes pourraient atteindre 199 millions d'unités, un chiffre qui semble limité par le Coronavirus à cause des retombées sur la production mondiale.



Ken Hyers, directeur de Strategy Analytics, a déclaré :

Les livraisons mondiales de smartphones 5G seront multipliées par dix, passant de 19 millions d'unités en 2019 à 199 millions en 2020. Le segment 5G sera la partie à la croissance la plus rapide de l'industrie mondiale des smartphones cette année. Les consommateurs veulent des smartphones 5G plus rapides pour surfer sur des contenus plus riches, tels que des vidéos ou des jeux. Nous prévoyons que la pénétration de la 5G passera de 1% de tous les smartphones livrés dans le monde en 2019 à 15% du total en 2020.

Selon le directeur de la firme d'analyses économiques, le marché du smartphone est en plein essor, et l'on devrait connaitre une très grosse croissance sur le marché du smartphone pour cette année 2020. Des chiffres qui auraient semblé impensables il y a quelques années...



Neil Mawston, directeur exécutif de Strategy Analytics, a ajouté :

L'industrie mondiale des smartphones 5G connait une croissance rapide, mais la peur continue des coronavirus et le ralentissement économique qui s'ensuivra limiteront la demande globale de 5G cette année. L'épidémie de COVID-19 restreint actuellement la production de smartphones en Asie, perturbe les chaines d'approvisionnement et dissuade les consommateurs de visiter les magasins pour acheter de nouveaux appareils 5G dans certaines parties de la Chine. Le premier semestre 2020 sera beaucoup plus faible que prévu pour l'industrie 5G, mais nous nous attendons à un fort rebond au second semestre si la propagation des coronavirus est maitrisée.