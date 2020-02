Tesla peut reprendre la construction de sa Gigafactory en Allemagne

Le tribunal a déclaré dans un communiqué qu'il avait rejeté les demandes urgentes visant à empêcher le défrichement des terres de plusieurs groupes environnementaux, ajoutant que sa décision était définitive.

Il avait temporairement interrompu l'abattage des arbres au début du mois.



Le constructeur américain de véhicules électriques a annoncé en novembre dernier son intention de construire une Gigafactory à Gruenheide, dans l'est du Brandebourg, qui entoure Berlin, une décision initialement saluée comme un vote de confiance en Allemagne.



Cependant, les législateurs locaux et nationaux ont été pris par la force de l'opposition à la Gigafactory, avec des centaines de manifestants protestant contre ce qu'ils disent être la menace que cela représente pour la faune locale et l'approvisionnement en eau. C'est la raison qui les a poussés à momentanément mettre en pause le projet de Tesla...



Les législateurs des partis démocrates-chrétiens et des démocrates libres pro-entreprises allemands revendiquent leur décision de reprendre la construction en expliquant que la bataille juridique menée contre la Gigafactory pourrait porter gravement atteinte à l'image de l'Allemagne en tant que lieu de commerce.



Source