Tim Cook est traqué par un homme qui est entré par effraction sur sa propriété

Il y a 3 heures

William Teixeira

Ce n’est pas toujours simple d’être médiatisé. Tim Cook en fait justement les frais, avec un homme qui le poursuit... et ne le lâche pas depuis plusieurs mois. Au point où cet homme harcèle aussi d’autres cadres d’Apple !

La sécurité d’Apple obtient une ordonnance restrictive

Quand les choses vont trop loin, un particulier ou une entreprise peut demander une ordonnance restrictive contre une personne malintentionnée. C’est exactement ce qui ce passe avec Rakesh Sharma qui est accusé de traquer en permanence Tim Cook et d’autres membres de la direction d’Apple.



Ce qui montre que l’affaire est inquiétante, c’est que l’homme n’a aucune limite et n’hésite pas à escalader le portail électrique de la propriété de Tim Cook à deux reprises (en décembre 2019 et janvier 2020).

Pourquoi a-t-il fait ça ? D’après le spécialiste de la sécurité d’Apple, il voulait livrer des fleurs et une bouteille de champagne au CEO d’Apple.

L’homme ne s’est pas arrêté là, puisqu’il a réussi à récupérer le numéro de téléphone personnel d’un des membres de l’équipe de direction d’Apple, l’a appelé à plusieurs reprises et a laissé des messages jugés « inquiétants ».



Ce qui montre que Rakesh Sharma pourrait être dangereux, c’est l’appel qu’il a effectué au support technique d’Apple. Il a déclaré au conseiller en ligne, qu’il « n’avait pas de munitions, mais qu’il connaissait des personnes qui en ont ». Une déclaration qui veut tout dire...

Le tribunal a agit pour protéger Tim Cook

Une situation comme celle-ci peut dégénérer à tout moment. Le juge en charge de l’affaire le sait et a décidé de mettre en place une procédure d’éloignement entre Rakesh Sharma et le CEO d’Apple. L’homme qui harcèle Tim Cook a l’interdiction d’approcher les lieux que fréquente le plus Tim, soit sa propriété et l’Apple Park. La décision concerne également l’ensemble des membres de la direction d’Apple.



