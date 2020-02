Étrange : Des AirPods X référencés chez un revendeur Apple aux États-Unis

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Julien Russo

La chaine de supermarché Target aurait-elle fait l'une des plus grosses boulettes de son histoire ? À en croire le référencement de produits, on pourrait presque avoir un doute. En effet, l'entreprise a référencé une gamme d'AirPods jusqu'à aujourd'hui inconnue. On parle ici d'AirPods X !

La révélation d'un produit pas encore annoncé avec les Airpods X ?

On n'a pas le choix, Apple est une entreprise silencieuse et qui a l'art de garder secret les futurs produits. Du coup, comme on peut s'en tenir qu'aux rumeurs et aux bruits de couloirs, dès qu'il y a une "fuite" ou une erreur provenant d'un revendeur ou d'un fournisseur, ça fait le tour des sites d'actualités en quelques minutes dans le monde entier. C'est justement ce qui se passe depuis quelques heures avec le tweet de @jon_prosser qui a pris un screen d'une référence issue du catalogue des supermarchés américains Target. Un fidèle revendeur d'Apple.



Dans ce screen, on peut apercevoir "Apple AirPods (X Génération)".

Surprenant, quand on sait que les AirPods sont à la seconde génération et que les AirPods Pro en sont à la première.

Le prix indiqué est de 399,99 dollars, une somme irréaliste et inconcevable pour des écouteurs. Dans la logique des choses, c'est plutôt le prix d'un casque !

Pour l'instant, il n'y a eu aucune rumeur qui a parlé d'AirPods X, ni d'écouteurs ou de casque à ce tarif. La seule rumeur "récente" au sujet des AirPods sont les AirPods Pro Lite, mais qui ont été décrit jusque là comme des écouteurs moins cher que les AirPods Pro.

D'après les hypothèses envisagées, il pourrait s'agir d'un casque Apple qui viendrait s'ajouter en plus des casques Beats by Dre qui rencontrent déjà un joli succès sur le marché. Ce serait l'hypothèse la plus probable, surtout que la firme de Cupertino a déposé à plusieurs reprises des brevets de casque.