Pixel 5 : la recharge inversée avec Android 11 ?

Il y a 6 heures

Medhi Naitmazi

Google s'attaquerait finalement à la recharge inversée en même temps qu'Apple. Alors que l'iPhone 11 Pro aurait du l'avoir (et est équipé pour), la firme à la pomme devrait la proposer avec l'iPhone 12. De son côté, Google semble préparer son coup avec les futurs Pixel 5 et Pixel 5 XL. En effet, la première bêta d'Android 11 suggère qu'une telle nouveauté est prévue.

La recharge inversée du Galaxy S10

La recharge partagée chez Google

En décortiquant le SDK d'Android 11 fourni aux développeurs, nos confrères de 9to5Google ont pu mettre la main sur un menu caché dont les labels ne laissent que guère de place au doute :

Chargez d'autres appareils en les plaçant à l'arrière de votre Pixel



La batterie de votre téléphone s'épuisera plus rapidement lors de l'utilisation du partage de batterie. Le partage de batterie fonctionne avec les écouteurs, les montres, les téléphones et bien plus encore.

Caché mais accessible, le nouveau menu s'intitule "recharge partagée". Alors que les Pixel 4 gèrent la recharge sans fil, il est facile d'imaginer que leurs successeurs, les Pixel 5, pourront être rechargés mais aussi donner de leur jus à d'autres appareils. Le smartphone pourrait ainsi redonner un peu d'autonomie à des écouteurs sans fil, à une smartwatch ou un autre smartphone.



En tout cas, les parties du code concernant cette nouveauté font référence à un appareil du nom de Redfin, soit l'un des trois Pixel 5 supposés et prévus pour octobre 2020. Il s'appellent Sunfish, Bramble et donc Redfin.



Pour mémoire, Huawei le propose depuis le Mate 20 et Samsung depuis le Galaxy S10.