Siri peut écouter tout le temps dans iOS 13.4

Encore une nouveauté passée inaperçue dans iOS 13.4. Cette fois, il s’agit d’un réglage pour Siri qui pourrait être bien utile à certains utilisateurs.



Alors qu’iOS 13.4 bêta a apporté le partage de dossiers dans iCloud Drive, les achats unifiés d’applications entre iOS et MacOS, CarKey et autre, Siri permet de vous écouter un peu plus, si vous le voulez.

Une option d’accessibilité pour Siri

Repérée par iDownloadblog, la nouvelle option se trouve dans les réglages d’accessibilité de Siri (Réglages > Accessibilité > Siri). Elle consiste à forcer l’écoute de Dis Siri (ou Hey Siri) même si l’iPhone est face contre table ou dans votre poche. En effet, normalement l’iPhone n’écoute que si le capteur de luminosité ambiante n’est pas obstrué. C’est une fonction apparue avec l’iPhone 5S et gérée par le coprocesseur M7 et supérieur.

Siri revient à l’accueil

Parallèlement, iOS 13.4 permet aussi une nouvelle action via Siri qui est le retour à l’accueil. On peut enfin demander à l’assistant virtuel de revenir sur l’écran d’accueil, peu importe où vous vous trouvez. Pas mal !

Si vous voulez tester les deux nouveautés, il faudra soit être développeur ou testeur bêta, soit attendre la version finale qui doit arriver en mars, juste à temps pour le nouvel iPhone 9 et l’iPad Pro 2020. Un keynote serait positionné au 31 mars.



