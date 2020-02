La Cour suprême des États-Unis a rejeté l'appel d'Apple dans l'affaire VirnetX

Depuis 2010, les avocats d'Apple luttent contre le patent troll VirnetX qui accuse la firme californienne d'avoir violé quatre de ses brevets. Les audiences se sont enchaînées, Apple a réussi à faire diminuer la somme, puis la refait grimper involontairement en faisant appel, une histoire sans fin qui semble enfin se terminer.

Apple ne veut pas payer 440 millions de dollars d'amende

VirnetX est catégorique, Apple a triché avec son service FaceTime et sa fonctionnalité VPN dans iOS. Pour développer son service d'appel vidéo et sa fonction de réseau privé virtuel, la firme californienne a violé plusieurs brevets. L'entreprise qui est considérée comme un patent troll depuis plus de 10 ans, ne lâche pas l'affaire et compte bien récupérer l’argent que lui doit Apple.



De l'autre côté, la firme de Cupertino est elle aussi catégorique, elle a expliqué sur ces dix dernières années qu'elle était innocente dans l'histoire que lui reproche VirnetX Inc. et que les brevets utilisés étaient les siens.

Face aux deux parties qui se battent depuis très longtemps, la justice a pris des décisions à plusieurs reprises en faveur de VirnetX et a fixé une amende qui a été modifiée à plusieurs reprises à cause des nombreux appels d'Apple.

Aujourd'hui, nouveau rebondissement dans cette affaire judiciaire historique par sa durée. La Cour suprême des États-Unis a rejeté l'appel d'Apple dans l'affaire qui l'oppose à VirnetX. Les juges ont demandé à Apple de payer les 440 millions de dollars.

L'histoire devrait se terminer là puisqu'il s'agit du tribunal de dernier ressort dans le pouvoir judiciaire aux USA.



