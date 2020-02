Le traqueur AirTag serait étanche et rechargeable sans fil

Medhi Naitmazi

L'accessoire de tracking Apple Tag, aussi appelé AirTag, est à nouveau mentionné par une source proche des chaînes de production. Après Ming-Chi Kuo (TF Securities) la semaine dernière, le futur produit Apple est mentionné par Macotokara qui glisse deux détails intéressants.

Un traqueur Apple Tag comme l’Apple Watch pour bientôt ?

Le traqueur d’objets d’Apple serait totalement étanche, lui permettant de faire office de balise même dans l’eau ou la poussière. De plus, l’accessoire qui va venir concurrencer Tile se rechargerait par induction sans fil, comme l’Apple Watch. Voilà une nouvel objet que l’on aurait pu mettre sur l’AirPower...

Pour mémoire, les Apple Tags permettront aux clients de localiser des objets - comme des clés ou des sacs - via l'application Localiser. Les balises utiliseront les capacités de recherche hors ligne introduites dans le cœur d'iOS 13.2 pour permettre à l'appareil de n'importe qui de pouvoir détecter le signal, de manière anonyme. Une fois trouvé, l’app pour guider la personne jusqu’à l’objet, et même de manière ultra précise si il a un iPhone 11, la puce U1 usant de la technologie "ultra large bande". L'ensemble pourrait même se faire en réalité augmentée.



Apple en parlera peut-être à son prochain keynote autour des iPhone 9, Macbook Pro 14 pouces et iPad Pro 2020 en mars ? Sinon ce serait pour la WWDC 2020 en juin, histoire que les développeurs puissent proposer des apps sous iOS 14 avec un lancement aux côtés de l’iPhone 12 en septembre.