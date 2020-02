Apple s’installe près du Madison Square Garden à New York

William Teixeira

Ce n’est pas la première fois qu’on entend qu’Apple était intéressé pour installer des bureaux en plein New-York. Apparemment, d’après le New York Post, la firme californienne aurait signé pour 4 étages dans un grand bâtiment au 11 Penn Plaza.

Apple a loué du 11ème au 14ème étage

L’entreprise emménage dans l’un des plus beaux quartiers de New York pour y placer des bureaux. Situé dans le centre de Manhattan, le nouveau repère d’Apple est à proximité du Madison Square Garden et du centre ferroviaire de Penn Station.

Comme la superficie de l’Apple Park ne lui convient plus, la firme a cherché de nouveaux locaux et cette fois en dehors de la Californie.



Avec ce nouvel espace, Apple va disposer de 18 580 mètres carrés pour y installer ses employés. On apprend également avec cette révélation, que les locaux appartenaient avant à la marque de vêtements Macy’s, c’était son siège social ! Le groupe a décidé fin 2019 de déménager vers Long Island City, probablement pour faire des économies sur le loyer.

Apple a signé un accord sur 5 ans avec la possibilité de prolonger le bail. À noter qu’il y a de forte chance que la firme de Cupertino reste sur la durée, puisqu’elle possède un autre bâtiment dans New York (avec une superficie bien plus importante) qui est plein à craquer avec des employés spécialisés dans le marketing et des développeurs d’applications commerciales.