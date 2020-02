Coronavirus : Apple donne rendez-vous aux actionnaires demain

Hier à 21:25

Medhi Naitmazi

Après la chute de l’action APPL qui a fait perdre 200 milliards de capitalisation boursière à Apple en quelques jours, les dirigeants réagissent.



En effet, un événement privé aura lieu demain entre actionnaires et investisseurs au Steve Jobs Theater, l’amphithéâtre de l’Apple Park.



Apple veut faire le point sur le coronavirus et ses impacts. Le fameux Covid-19.

Apple réagit et soigne ses actionnaires

Le message a été envoyé par mail comme l’explique Sean Montgomery par un tweet :

Apple suit les directives officielles du COVID-19 des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies et travaille en étroite collaboration avec des experts de la santé publique. Nous demandons aux actionnaires qui se sont rendus en Chine en février de s’assurer qu’ils ont respecté la période de quarantaine de 14 jours requise avant la réunion afin de pouvoir y assister.

Sans surprise, l'idée est de faire le point sur la stratégie de l'entreprise face au virus qui paralyse la production en Chine et qui devrait retarder le lancement de nouveaux produits. Tim Cook sera présent et devra avoir un autre discours que celui qui se voulait rassurant au début de l'épidémie. Entre temps, la firme avait annoncé des résultats trimestriels prévisionnels en baisse pour la période de janvier-mars 2020. On parle de baisses significatives sur l'iPhone, l'iPad, l'Apple Watch, les AirPods et même le Mac.



Nous en saurons plus demain après la réunion de crise.