Warren Buffett : Apple est « probablement » la meilleure entreprise

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

1

Il faudrait être fou pour penser le contraire, que l'on aime ou pas Apple, on ne peut que concéder qu'il s'agit là de l'une des meilleures entreprises dans le monde. Des propos évoqués par les plus grands, et plus récemment par Warren Buffett, qui grâce à son groupe Berkshire Hathaway, achète souvent des actions de la Pomme.



En effet, le milliardaire croit dur comme fer à Cupertino depuis plusieurs années, et c'est au travers d'une interview que l'homme a évoqué la puissance de la firme.

Warren Buffett pense qu'Apple est la meilleure entreprise

C'est durant un échange avec les journalistes de CNBC que Warren Buffett, homme d'affaires et investisseur américain qui est l'une des personnes les plus riches du monde, a parlé de ce qu'il pensait d'Apple :

Je ne considère pas Apple comme une action. Je la considère comme notre troisième activité. C’est probablement la meilleure entreprise que je connaisse dans le monde. Et c’est un engagement plus important que nous avons dans n’importe quel secteur, sauf les assurances et le chemin de fer.

Son plus grand regret ? Avoir attendu 2016 pour commencer à acheter des actions de la Pomme, alors qu'il aurait pu le faire plus tôt. Fidèle utilisateur des téléphones à clapet, il a depuis passé le cap et possède désormais un iPhone 11.



Berkshire Hathaway dispose de 245 millions d’actions Apple, soit 72 milliards de dollars...



Source