Apple lance un nouveau défi sur l'Apple Watch à l'occasion de la Journée internationale des femmes

Apple propose un défi pour cette journée très spéciale mettant en avant la lutte pour les droits des femmes et surtout pour la disparition des inégalités par rapport aux hommes. Ce nouveau défi va être mis à disposition à l'ensemble des utilisateurs d'Apple Watch dans le monde, le but sera assez simple, puisqu'il faudra courir ou avancer en fauteuil roulant pendant 1,6 kilomètre dans la journée du 8 mars 2020.

