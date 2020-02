Galaxy S20 : l'écran consommerait beaucoup (trop) d'énergie

Guillaume Gabriel

À quelques jours de la commercialisation de la nouvelle gamme des smartphones Samsung, les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra, plusieurs tests mettraient le doigt sur un point négatif amené par une nouveauté.



En effet, l'écran 120 Hz s'ajoute à la liste du matériel contenu dans les téléphones du coréen, mais selon des retours, celui-ci serait très énergivore...

Des problèmes d'énergie avec l'écran 120 Hz des Galaxy S20

Il reste un peu de temps avant le 13 mars, date de sortie des nouveaux Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra de Samsung. Et le coréen semble dans l'obligation de faire face et de trouver des solutions pour contrer un problème assez piquant : selon les premiers tests, l'écran 120 Hz des smartphones consommerait trop d'énergie.



Il faut dire que le pari est risqué, un tel écran n'a jamais été intégré à un smartphone grand public, outre les téléphones prévus pour le gaming. C'est pour cela que de base, l'écran sera bloqué à 60 Hz, mais il sera possible de passer à la version plus puissante via les réglages.



Nos confrères de PhoneArena ont ainsi pu avoir le smartphone entre les mains, et ont réalisé un test d'autonomie entre les deux versions : en 60Hz, le smartphone a tenu 12 heures et 23 minutes, tandis qu'en 120Hz, il a tenu 10 heures et 2 minutes. Une différence de deux heures tout de même notable, que Samsung pourrait combler grâce à une mise à jour...



