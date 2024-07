Après les moqueries, le Galaxy S24 copie l'écran "always-on" de l'iPhone !

Rappelez-vous de la réaction des fans d'Android en septembre 2022 lorsqu'Apple a présenté l'écran "always-on" de l'iPhone 14 Pro. Ils se sont ouvertement moqués du choix esthétique des ingénieurs d'Apple qui avaient laissé visible le fond d'écran, bien qu'atténué pour économiser la batterie. Pour eux, ce n'était pas un vrai écran toujours allumé. Apple avait d'ailleurs rapidement ajouté une option dans iOS 16.2 pour permettre de personnaliser les éléments à désactiver.



Et bien Samsung a introduit la même fonctionnalité sur la nouvelle gamme S24 introduite hier. Bon, ok, elle a aussi copié le titane de l'iPhone 15 Pro et carrément le design de l'iPhone 12...

Samsung copie tranquillement Apple

Lors de son événement Unpacked d'hier, mercredi 17 janvier 2024, Samsung a principalement mis l'accent sur l'IA pour ses téléphones Galaxy S24. Parmi les nouveautés, la firme coréenne a mis en avant la possibilité d'adapter les réponses automatiques dans les conversations pour qu'elles soient formelles ou décontractées. Elle a aussi montrer comment il était simple de modifier une photo en utilisant l'IA pour supprimer des objets, ou remplir des parties d'une image pour lui donner plus de profondeur si vous le souhaitez. Toutefois, c'est une autre fonction présentée lors de l'événement, manifestement copiée sur l'iPhone 14 Pro, qui a suscité une vive réactions des internautes sur les réseaux sociaux.

Il est de notoriété publique qu'Apple a été l'un des derniers à intégrer un Always-On Display (AOD) à ses téléphones, des fabricants comme Samsung, Google, Xiaomi ou encore OPPO le proposant depuis des années. Mais, une fois n'est pas coutume, Apple a tenu a se démarquer. Tim Cook l'a rappelé à plusieurs reprises, Apple ne cherche jamais à être le premier, mais à être le meilleur.



Décriée sur l'iPhone 14 Pro / Pro Max, la fonction AOD de Samsung a été revisitée pour la gamme S24, avec l'ajout du fond d'écran. C'est désormais une copie conforme de ce qu'offrent l'iPhone 14 Pro et les modèles ultérieurs comme l'iPhone 15 Pro.

Samsung’s AOD 2 years later: pic.twitter.com/SozUHjlqJS — Adan (@durreadan01) January 17, 2024



Pour essayer l'écran toujours allumé du S24, il faudra attendre le lancement du 30 janvier. À partir de là, vous pourrez aller dans Réglages > Écran de verrouillage AOD > Réglages AOD afin d'activer l'option "Afficher le fond d'écran de l'écran de verrouillage".



Sinon, vous pouvez acheter un iPhone 14 Pro ou un iPhone 15 Pro, tous deux en promotion en suivant les liens. Le premier cité est d'ailleurs bien moins cher que le S24 et reste supérieur en termes de performances globales.



Qui trouve cela choquant ? Le Galaxy S24 standard, sous certains angles, affiche une ressemblance confondante avec l'iPhone 15.

