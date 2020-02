Sorties jeux : Story of a Gladiator, LEGO® Legacy: Heroes Unboxed, DRAGON QUEST OF THE STARS

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

Réagir

Aujourd'hui 14 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Story of a Gladiator, LEGO® Legacy: Heroes Unboxed, DRAGON QUEST OF THE STARS.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

NOUVEAUX JEUX GRATUITS iOS :

Match Solitaire™ (Jeu, Casse-tête / Cartes, iPhone / iPad, v1.2, 169 Mo, iOS 9.0, Hot Chai Productions)



Match Solitaire conserve l'esprit du genre Solitaire bien-aimé et le fait passer au niveau supérieur avec un nouveau mécanisme de correspondance et une variété de styles de jeu qui rendent le jeu difficile même pour les joueurs les plus expérimentés.



Empilez les cartes vers le haut, le bas ou les deux façons afin de collecter des correspondances et de résoudre des niveaux de plus en plus difficiles.



Jouez avec des power-ups et débloquez des personnages animés qui vous encouragent vers la victoire! Télécharger le jeu gratuit Match Solitaire™





LEGO® Legacy: Heroes Unboxed (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.0.8, 314 Mo, iOS 9.0, Gameloft)



Plongez dans un univers LEGO® rempli d'action, de batailles, d'ensembles et de héros ! Vos minifigures et ensembles favoris sortent de leur boîte dans le RPG au tour par tour le plus animé jamais assemblé.



Combattez jusqu'au sommet du classement avec des équipes de héros emblématiques issus des thèmes LEGO que vous adorez, et préparez-vous à des campagnes RPG intenses qui vous conduiront de l'océan à l'espace.



Créez le mix de LEGO de vos rêves ! Utilisez les compétences uniques de chaque héros pour combattre et démonter vos adversaires de RPG. Amenez votre équipe au niveau supérieur avec une stratégie gagnante au tour par tour.

Télécharger le jeu gratuit LEGO® Legacy: Heroes Unboxed





Knockdown Heroes (Jeu, , iPhone / iPad, v1.0.1, 287 Mo, iOS 10.0, Rogue Games)



Lancez-vous dans les arènes sans merci de Knockdown Heroes et prenez part à des duels déchaînés contre d'autres joueurs ! Choisissez votre héros, faites équipe avec vos amis, affrontez d'autres joueurs en temps réel et hissez-vous parmi les meilleurs joueurs du classement mondial !



COLLECTIONNEZ LES HÉROS ET CHOISISSEZ LE VÔTRE

Collectionnez les 9 héros et choisissez celui dont le style de combat vous convient le mieux. Incarnez le puissant Viking, l'élégant Hoplite ou le joyeux Bourreau et réduisez vos ennemis en poussière.



DÉFIEZ D'AUTRES JOUEURS AU COMBAT

Affrontez d'autres joueurs dans des rixes multijoueur en temps réel. Faites bon usage des compétences de votre héros pour lancer une charge décisive au bon moment et mettre votre ennemi à terre ! Télécharger le jeu gratuit Knockdown Heroes





Knighthood (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.1.2, 1024 Mo, iOS 9.0, King)



Dans ce nouveau jeu de rôle, tu incarnes un Chevalier de Rage, né pour se battre et conquérir. Affronte amis et ennemis dans un monde fantastique rempli de monstres mystérieux et de puissants ennemis. Lutte pour devenir le Chevalier le plus célèbre et le plus redouté de l'Ordre de Rage.



Les Chevaliers de Rage, héros du peuple, défendaient autrefois le monde. Mais il est désormais contrôlé et corrompu par le seigneur Karnon. Incarne un nouveau Chevalier de Rage et explore un monde fantasy riche, affronte des monstres épiques, combats des ennemis et des Chevaliers de Rage corrompus pour forger ta propre légende au sein de l'Ordre de Rage. Télécharger le jeu gratuit Knighthood





Gear for Heroes (Jeu, Stratégie / Jeux de société, iPhone / iPad, v1.0.5, 224 Mo, iOS 10.0, Vivid Games S.A.)



Pour bâtir un empire, il vous faut une armée. Pour déployer une armée, vous avez besoin d'armes et d'armures. Pour fabriquer des armes et des armures, il vous faut des forgerons. Nous avons besoin de vous pour les superviser.



Entraînez et engagez des forgerons pour que nous puissions équiper nos guerriers des meilleures armes que nous pouvons fabriquer. À mesure que vous améliorez votre forge inactive, nos troupes obtiendront de l'équipement épique à placer dans leurs emplacements d'inventaire – de nouvelles armures pour la santé, de nouvelles épées pour l'attaque, de nouveaux bâtons pour la magie.



Est-ce un jeu de rôle ? C'est de la stratégie ? Est-ce inactif ? Tous les trois en même temps. Télécharger le jeu gratuit Gear for Heroes





Eris Forest (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.1.569, 302 Mo, iOS 9.0, Studio Qinoko)



Les insectes de la forêt d'Eri se comportent bizarrement et attaquent des arbres en parfaite santé !

En tant que gardien, vous devez aider Eri à protéger l'arbre et découvrir ce qui provoque ce phénomène.



Eri's Forest donne une nouvelle dimension au style de jeu Tower Defense !

Les environnements époustouflants à 360 degrés associés à un système unique d'amélioration par lanterne offrent une expérience de jeu inoubliable...



Télécharger le jeu gratuit Eris Forest





DRAGON QUEST OF THE STARS (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.2, 1020 Mo, iOS 9.0, SQUARE ENIX)



Dragon Quest, la fabuleuse série de RPG qui s'est déjà vendue à plus de 80 millions d'exemplaires dans le monde, arrive aujourd'hui sur téléphone portable !

Explorez le monde et affrontez des monstres dans ce grand RPG d'aventure !



Avec des personnages conçus par Akira Toriyama, le célèbre auteur de mangas japonais ! Télécharger le jeu gratuit DRAGON QUEST OF THE STARS





Dish Life: The Game (Jeu, Éducation / Simulation, iPhone / iPad, v1.0, 668 Mo, iOS 13.0, Pocket Sized Hands Limited)



Dans Dish Life: The Game, vivez la vie d'un chercheur en cellules souches en gérant la vie quotidienne d'un laboratoire et en cultivant vos propres cellules souches. Gérez votre laboratoire et nourrissez vos cellules souches pour devenir un célèbre scientifique. Faites face à des problèmes que les scientifiques des cellules souches traitent quotidiennement; la politique, les problèmes sociaux et les problèmes de personnel ne sont que quelques-uns des types de dilemmes auxquels vous devrez faire face dans Dish Life.



Dish Life: The Game vise à éduquer et à informer les joueurs à la fois des processus scientifiques de la science des cellules souches et à aborder les problèmes plus larges et les idées fausses associés à la recherche sur les cellules souches. Télécharger le jeu gratuit Dish Life: The Game





NOUVEAUX JEUX PAYANTS iOS :

Story of a Gladiator (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0, 1,1 Go, iOS 11.0, Brain Seal Ltd)



Nouvelle arrivée au sein de l'App Store, et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit du nouveau jeu du développeur britannique Brain Seal (Dark Quest). Il est donc temps de sortir votre glaive et votre bouclier, puisque dans Story of a Gladiator, vous aurez le délicat rôle d'incarner un guerrier pour faire de lui un véritable champion.



On parle donc d'un beat'em up qui se déroule au sein d'une arène, dans un excellent style artistique pictural, désormais disponible sur iOS, Android et Switch.

Télécharger Story of a Gladiator à 3,49 €





The Quest - Hero of Lukomorye5 (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v14.0, 224 Mo, iOS 8.0, Redshift)



The Quest - Hero of Lukomorye V est une extension de The Quest, un jeu de rôle en monde ouvert magnifiquement dessiné à la main avec des mouvements basés sur la grille de la vieille école et des combats au tour par tour.



Après avoir activé l'extension, vous pouvez explorer de nouvelles zones et aventures. Cependant, si vous n'avez pas The Quest, vous pouvez également jouer à l'extension en tant que jeu autonome.



Juste au moment où vous pensiez pouvoir profiter de vacances paisibles sur l'île de Buyan, vous apprenez que son prince a été assassiné et que l'artefact fournissant son ancienne défense d'invisibilité a explosé. Il semble qu'une force puissante et maléfique soit déterminée à gouverner Buyan et à asservir son peuple. Prenez vos armes, il est temps de vous battre à nouveau pour la liberté. Télécharger The Quest - Hero of Lukomorye5 à 3,49 €





Pachoink! (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1, 109 Mo, iOS 8.0)



Pachoink! Les niveaux du jeu regorgent de cibles, mais maîtriserez-vous suffisamment vos billes pour toutes les éliminer?



Certains niveaux demandent de la précision, d’autres du timing, d’autres encore de la force brute, mais bien souvent, vous devrez combiner les trois. Relevez le défi et gagnez des étoiles. Télécharger Pachoink! à 3,49 €





ISOLAND 3: Dust of the Universe (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.2.4, 1 Go, iOS 9.1, COTTONGAME Network Technology ...)



A la fin d'ISOLAND 2, la fusée est enfin lancée dans l'espace.

Que se passe-t-il ensuite?



Dans le troisième volet de la franchise ISOLAND, le joueur a l'occasion d'explorer encore plus l'histoire, ce qui est également l'occasion pour nous de tester votre curiosité et notre créativité.



Venant avec le style artistique que vous connaissez, divers puzzles, un mode délicatement conçu et des objets de collection intéressants. Télécharger ISOLAND 3: Dust of the Universe à 2,29 €





Amon Amarth Berserker Game (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.0, 368 Mo, iOS 8.0, Ride & Crash AB)



Vous êtes le légendaire et puissant Thor. Maniant votre marteau mythique, abattez votre colère sur Vinland pendant votre raid BERSERKER.

Votre marteau est une arme redoutable. Laissez-le voler. Frappez vos ennemis.



Vous avez une armée de berserkers à votre disposition. Libérez-le dans un combat glorieux.



Un excellent jeu de plateforme dans un style rétro. Télécharger Amon Amarth Berserker Game à 3,49 €