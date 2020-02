Avec l'Inspirion 13 5000, Dell s'attaque au MacBook Air

Du nouveau du côté de chez Dell, célèbre constructeur d'ordinateurs qu'on aimerait retrouver sur les devants de la scène, sur le marché moyen de gamme, comme à l'époque de sa belle forme. Et c'est justement ce qu'ils vont tenter de faire en commercialisant leur nouvelle gamme Inspirion 13 5000.



Le plus onéreux de la gamme, l'Inspiron 13 5391, ressemble à s'y méprendre à un certain MacBook Air. Le petit plus, c'est qu'il a des arguments de poids : fin, léger, puissant et surtout bien moins cher que son "concurrent".

Dell lance sa nouvelle gamme Inspirion 13 5000

Si Dell fait forte impression au sein du marché des ordinateurs portables haut de gamme avec ses XPS, le constructeur américain va tenter de toucher à nouveau un plus grand public.



Ce dernier vient de commercialiser de nouvelles machines, dont l'excellent Inspiron 13 5391, qui affiche de beaux arguments. Plus léger que le MacBook Air, avec un lecteur d’empreintes digitales, embarquant un processeur Intel Core i5, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, c'est prometteur.



Arborant une coque en aluminium, ce dernier sera vendu autour des 550 euros, soit la moitié du tarif pratiqué par Apple. Une bien belle surprise, qui sortira au courant de l'année !



