L'affaire Battery Gate continue, Apple prêt à payer 500 millions de dollars pour avoir la paix

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

2

Vous souvenez-vous de cette affaire qui avait fait le buzz partout dans le monde ? Apple avait installé dans iOS un bridage des performances quand la batterie se fatiguait. La firme de Cupertino a corrigé le tir depuis plusieurs années (notamment en apportant plus de transparence), mais les recours collectifs ne s'arrêtent pas et comptent bien récupérer le maximum d'argent en guise de dédommagement.

Apple prêt à donner 500 millions de dollars pour tourner définitivement la page

C'est l'un des plus gros scandales dans l'histoire de l'iPhone, nous sommes en 2020 et on en parle toujours. Apple veut passer à autre chose avec cette affaire qui a terni son image, pour cela la firme californienne aurait trouvé la solution : payer.

D'après les récentes informations obtenues par Reuters, Apple aurait accepté de payer la somme de 500 millions de dollars maximum suite au désagrément que cela a généré chez de nombreux utilisateurs.



Précisons quand même que pour clôturer définitivement le dossier "Battery Gate", il faudra que le juge Edward Davila (chargé de l'affaire) accepte ce geste de la part d'Apple.