Apple bien trop dépendant à la Chine pour ses productions

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

Un nouvel article très intéressant du Wall Street Journal vient de paraître, mettant sous la lumière la dépendance d'Apple dans la chaîne de ses différentes productions.



Pourtant, et en tout vraisemblance, plusieurs dirigeants de la Pomme ont tenté de tirer la sonnette d'alarme en conseillant de mettre en place l'assemblage d'au moins un produit au Vietnam, et ce dès 2015

Apple et la Chine : les histoires d'amour finissent mal en général

Selon le Wall Street Journal, des responsables des opérations chez Apple ont suggéré, en 2015, de délocaliser la production d'au moins un produit au Vietnam. Ainsi, la Pomme aurait pu commencer à se faire son réseau de fournisseurs de composants en dehors de la Chine...



Hélas, les cadres supérieurs ont refusé l'idée, jugeant que cette dernière serait «trop difficile à entreprendre». Malgré tout, l'Inde est depuis devenu le pays où Apple produit ses anciens appareils, pour les plus petits marchés.



Selon les dires de nos confrères, la Pomme pouvait même y produire l'iPhone 11, marquant le début d'une nouvelle ère. Malheureusement, Apple a coupé net sa tentative, jugeant que l'Inde n'était pas prête à fournir une main-d'œuvre qualifiée.



Outre le coronavirus, qui semble perturber les plans de Cupertino malgré les retours rassurants, tout miser sur la Chine est délicat : le pays est actuellement en plein bras de fer avec les États-Unis et menace avec ses taxes douanières.



Le pays semble aussi miser sur ses poulains comme Huawei et devient de plus en plus strict en son sein avec les entreprises externes. Délicat...



