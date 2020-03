Laurene Powell Jobs parle de son mari dans une interview

Corentin Ruffin

Déjà 9 années que la figure emblématique d'Apple nous a quitté... 9 années que Steve Jobs n'est plus, laissant plusieurs responsabilités à sa femme, Laurene Powell Jobs.



Cette dernière, très discrète autour de sa vie privée, ne répond que très rarement aux sollicitations d'interviews. Seulement, vendredi dernier, la veuve a tout de même échangé avec des journalistes du New York Times, l'occasion d'évoquer ses projets, sa vision actuelle des États-Unis, mais également de parler de son mari.

Le New York Times publie une interview de Laurene Powell Jobs

J’ai hérité de ma richesse de mon mari, qui ne se souciait pas de l’accumulation d’argent. Je le fais en l’honneur de son travail et je consacre ma vie à faire de mon mieux pour informer durablement les gens et les communautés.

Elle est la trente-cinquième fortune mondiale et semble pourtant désintéressée de tout cet argent, préférant créer la fondation Emerson Collective, école axée sur l'éducation, la réforme de l'immigration, l'environnement, les médias et le journalisme et la santé.

Quand il dit que nous devons quitter le monde mieux que nous ne l’avons trouvé, je partage et je continue aussi. Nous ne devons pas accepter le monde dans lequel nous sommes nés comme quelque chose de fixe et d’imperméable.

Ainsi, elle décrit une " merveilleuse connexion qui nous a tous deux influencés positivement", exprimant le fait qu'ils avaient tous deux la même philosophie de vie et souhaitant continuer à lui rendre hommage de cette façon.



Cette dernière va investir de l'argent dans sa fondation, et plus particulièrement dans le journalisme pour sauver la démocratie américaine d'une mort certaine si de nouveaux journalistes ne pointent pas le bout de leur nez.



De plus, elle veut continuer à offrir son argent à des associations caritatives allant jusqu'à parler de donner toute sa fortune...



