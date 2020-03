Tesla : Une partie de la forêt allemande a été rasée pour la GigaFactory

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

1

On vous en avait parlé il y a deux semaines, la Green League of Bandenburg un groupe militant de la première heure pour la protection de l'environnement avait demandé en urgence l'arrêt total des travaux de la GigaFactory de Tesla, puisque cela allait créer un important déboisement. La justice avait dans un premier temps suspendu les travaux le temps d'analyser la situation, puis a donné après son accord pour que l'entreprise d'Elon Musk rase une partie de la forêt pour y installer sa géante-usine.

Le site est rasé, la vidéo d'un drone fait le buzz

Malgré les oppositions allemandes, le géant américain aura réussi à obtenir ce qu'il voulait. En seulement quelques jours, Tesla a abattu et fait évacuer plusieurs milliers d'arbres pour faire de la place pour la construction de sa GigaFactory européenne.

La chaine YouTube Tesla Kid Grünheide a fait voler un drone sur la zone où l'usine de Tesla va s'installer, on peut assister à un triste spectacle. Il y a quelques semaines, il y avait encore 90 hectares de forêt.

Maintenant que l'entreprise d'Elon Musk n'est plus bloquée par la justice allemande, les plans peuvent reprendre. Il est prévu de construire une GigaFactory rapidement pour que les premières voitures sortent dès la mi-2021, un délai faisable uniquement si Tesla n'est pas confronté à un nouveau blocage.

La firme continuera prochainement à agrandir l'espace, puisqu'il est prévu d'occuper 63 hectares supplémentaires pour le parking et les routes d'accès à l'usine.

Cette GigaFactory permettra d'améliorer la production des Tesla qui sont de plus en plus demandés à travers le monde et surtout en Europe.