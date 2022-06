Les employés de Tesla sont invités à démissionner s’ils veulent du télétravail

⏰ Il y a 23 min

Julien Russo

Réagir



Alors qu'Apple rencontre des difficultés à faire revenir ses salariés dans les bureaux et fait face à des mouvements de contestations majeurs, chez Tesla, la politique est complètement différente. En effet, d'après une note interne, Elon Musk a décidé de mettre fin au télétravail, ceux qui oseront rejeter cette décision sont invités à... prendre la porte !

Revenez dans les bureaux ou démissionnez

On connait Elon Musk pour son habitude à dire tout haut ce que beaucoup de gens pensent tout bas, mais on ne le connaissait pas pour son côté strict et menaçant. Dans un mail envoyé aux salariés Tesla en télétravail depuis plus d'un an, Elon Musk transmet l'ordre de revenir dans les bureaux et de reprendre un rythme de travail comme avant l'apparition de la pandémie Covid-19. Le milliardaire manifeste son opposition vis-à-vis du télétravail, selon lui cela ne permettrait pas aux équipes de créer un lien comme c'est le cas en présentiel.



Dans sa communication en interne, Elon Musk déclare :

Toute personne qui souhaite faire du travail à distance doit être au bureau pour un minimum (et je dis bien un minimum) de 40 heures par semaine ou quitter Tesla.

Elon Musk exprime également le fait de ne pas être contre les exceptions, le PDG de Tesla a conscience que certaines personnes peuvent avoir des problèmes de santé qui empêchent de venir travailler dans les bureaux.

Toutefois, Musk affirme que chaque demande sera examinée et approuvée par ses soins, cela sera fait à titre exceptionnel et ne pourra pas tenir de manière définitive.

Elon Musk tacle Apple

Cette note interne commence à faire beaucoup de bruit dans les médias, le site Electrek (spécialisé dans l'actualité Tesla) a réussi à intercepter un second mail envoyé quelques heures après le premier. Elon Musk explique clairement que le présentiel est indispensable pour créer de la "magie" dans les nouveaux produits.

Plus vous êtes senior, plus votre présence doit être visible, écrit-il. Il y a bien sûr des entreprises qui n'exigent pas cela, mais à quand remonte la dernière fois qu'elles ont expédié un nouveau produit formidable ? Cela fait longtemps.

Elon Musk n'a pas mentionné Apple, mais il est probable que le sous-entendu concerne directement la firme de Cupertino. Depuis que Tim Cook est aux commandes de l'entreprise, ce n'est pas la première fois qu'on entend qu'Apple ne sort plus de produits révolutionnaires, innovants... Comme c'était le cas sous l'ère de Steve Jobs.

De plus, Elon Musk aime bien s'en prendre à Apple ces derniers temps, on se souvient par exemple de sa moquerie envers la gestion du retour dans les bureaux à l'Apple Park.

Et du coup... Les salariés Twitter ?

À l'heure actuelle, les salariés de Twitter ont une souplesse impressionnante en ce qui concerne le télétravail. La direction du réseau social a informé que les bureaux étaient ouverts, mais qu'il n'y avait aucune obligation de venir. En réalité, c'est aux salariés de choisir s'ils ont envie de se rendre dans les locaux de Twitter ou rester chez eux. Un rêve éveillé pour les personnes qui apprécient le travail à domicile !



Il est fort probable que cette méthode de travail disparaisse dès qu'Elon Musk aura pris les commandes de Twitter. On imagine difficilement une politique différente chez Tesla et Twitter à ce sujet.