Audi e-tron S : le SUV électrique sportif avec 3 moteurs

Alban Martin

Audi et ses modèles « S » ne sont plus réservés aux voitures thermiques puisque le nouvel e-tron s'offre une version « S ».



Audi profite du salon de Genève 2020 (annulé physiquement) pour officialiser les rumeurs avec la disponibilité prochaine de nouvelles déclinaisons « S » de ses e-tron et e-tron Sportback, sa version coupée.

Audi ajoute un troisième moteur sur ses e-tron !

Les deux nouveaux modèles ne laissent aucun doute concernant leur vocation. Tout est question de sportivité avec des véhicules 100% électriques « plus agiles, précises et dynamiques » d'après Audi.



Pour se démarquer des versions classiques, les e-tron S s'offrent carrément un troisième moteur électrique. Ce petit ajout fait toute la différence et permet d'avoir une puissance totale de 435 ch et un couple de 808 Nm en conditions normales, mais surtout de 503 cv et 973 Nm de couple en mode boot. La puissance est répartie entre les deux essieux avec deux moteurs à l'arrière et un à l'avant.



Audi explique que les nouveaux modèles e-tron S sont les premières voitures électriques dotées de trois moteurs à être produites en série dans le monde. Leur schéma de transmission s’inspire du concept à deux moteurs asynchrones différents.

Mais quid de l'autonomie ?

Audi n'a pas lésiné sur les modes avec pas moins de 7 profils : confort, auto, dynamique, efficience, individuel, tout-terrain et même hors-piste. Dans la plupart des modes, seuls les moteurs électriques arrière fonctionnent, et la transmission avant s’active seulement lorsque le conducteur a besoin de plus de puissance ou lorsque l’adhérence est réduite. De quoi assurer une efficience maximum et préserver l'autonomie.



Les modèles « S » adoptent également la suspension pneumatique avec amortisseurs adaptatifs de série et un système de freinage électrohydraulique « by-wire » qui permet de récupérer jusqu’à 270 kW de puissance, soit mieux qu’une voiture de course de Formule E, qui plafonne à 250 kW à ce petit jeu.



Équipés en montes de 20 pouces par défaut, les clients pourront sélectionner des jantes jusqu'à 22 pouces, mais au détriment du confort et de l'autonomie qui n'est pas encore annoncée en détail.



Enfin, la recharge de la batterie va désormais jusqu’à 150 kW de courant continu, pour une capacité de stockage de 95 kWh. Cette dernière est déjà présente en option sur la e-tron sportback.

Prix et date de sortie

Par contre, Audi n'a communiqué ni date ni prix pour le moment. Les e-tron S seront en vente dans le courant de l'année 2020 à un prix largement supérieur à celui des modèles de base qui démarrent à 70 000€ environ.