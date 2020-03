PUBG Mobile : coup d'envoi de la Saison 12 et second anniversaire

Guillaume Gabriel

Doit-on encore présenter PUBG MOBILE (v0.17.0, 2,2 Go, iOS 9.0) à nos lecteurs ? Véritable carton dans le milieu des Battle Royale, le jeu de Tencent continue ses mises à jour fréquentes pour apporter toujours plus de contenu.



Dans l'update du jour, le FPS prépare doucement, mais sûrement, son second anniversaire qui débutera le 12 mars prochain. Mais, ce n'est pas tout, puisque les développeurs en profitent pour lancer la Saison 12 et un mode Parc d'attractions.

PUBG Mobile fait le plein de nouveautés avant son second anniversaire

Pour célébrer son second anniversaire, le jeu PUBG MOBILE fait appel au mode Parc d'attractions ai sein de la carte Erangel. Ainsi, les jouaient peuvent y entrer durant un matchmaking classique :

Des bornes d'arcade interactives (jetons) sont placées dans les parcs et grandes villes.

Jeux & attractions : Chasse aux Canards, Guerre de l'Espace, machines Gashapon, stand de tir, trampoline et lanceurs inversés.

Lanceurs inversés + wingsuit : des lanceurs inversés apparaîtront au milieu des parcs. Lancez-vous dans les airs, planez et utilisez à nouveau votre parachute.

Les joueurs pourront également obtenir des récompenses exclusives en atteignant les objectifs du serveur ! On note également le retour du DBS (fusil à double canon), du mode Hardcore et du nouveau contenu pour la Saison 12 !

