SAAZ : un nouveau jeu de rythme sur l'App Store

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

Si vous êtes un amateur de jeux de rythme, il faut savoir qu'un petit nouveau vient de pointer le bout de son nez. Son nom ? SAAZ (v1.1, 143 Mo, iOS 10.3).



Ce dernier a été créé et composé par une équipe de 3 personnes basées en Norvège, et est disponible dans une version premium au sein de l'App Store.



Saaz se définit comme leur "point de vue sur les jeux rythmiques minimalistes, avec un accent sur les mélodies et une vraie sensation de jouer les airs".

SAAZ vient vous faire bouger sur l'App Store

Se basant sur la relaxation, les développeurs ont voulu épurer leur création pour ne pas confronter les joueurs à trop d'éléments. Le pari semble réussi, tout comme le contenu, puisque la première version contient 50 morceaux dont des créations allant du Folk jusqu'au Classique.



Bien sûr, une difficulté sera tout de même là pour pimenter le jeu, amenant de véritables défis aux meilleurs joueurs, avec un nombre limité d'erreurs que vous pouvez faire avant de terminer une partie.



Un mode Zen est actuellement en développement, pour un maximum de détente ! Le jeu est disponible sur l'App Store au prix de 2,29€ sans achats intégrés.

