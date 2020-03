Castlevania Symphony of the Night débarque sur iOS / Android

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Réagir

Castlevania: Symphony of the Night ou Castlevania: SotN pour les connaisseurs vient de faire une arrivée surprise sur iOS et Android. Signé Konami, il s'agit d'un jeu premium que l'on a connu sur PS1 en 1997, puis récemment sur PS4 et Xbox One.



Regardez le trailer vidéo :

Castlevania: SotN est de sortie sur iOS et Android.

Connu sous le nom de Akumajô Dracula X Gekka no Yasôkyoku au Japon, cet opus de la série Castlevania de Koji « Iga » Igarashi est certainement le plus apprécié par les fans qui profitent ici d'une traduction en français, d'une fonction pour continuer une partie et du support des manettes Bluetooth MFI comme la Dualshock 4 ou le contrôleur de Xbox.



Castlevania: Symphony of the Night comprend donc le jeu complet sur mobile avec sa bande originale et ses visuels toujours aussi travaillés, malgré le poids des années. Côté gameplay, il vous faudra courir, sauter et attaquer vos ennemis afin de permettre à Alucard, notre héros, de traverser le château de Dracula sans périr. Parmi les points clés de ce RPG 2D, on retrouve les attaques spéciales et les transformations qui rappelleront d’excellents souvenirs aux gamers des années 90.



Comptez un peu plus de 300 mo d'espace libre et iOS 9 minimum. Et sur le Play Store, il faut Android 4.4+.



PS : la série Castlevania débarque demain sur Netflix !

Télécharger Castlevania: SotN à 3,49 €