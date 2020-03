Le e-bike de Jeep en précommande à 5 899$ !

Il y a 1 heure

Alban Martin

Réagir

Le vélo électrique de Jeep, le "e-Bike", est désormais en précommande !

Présentée à l’occasion du Super Bowl 2020, la surprise du constructeur américain (sous giron italien avec le groupe Fiat) est un vélo tout terrain et très puissant.



Regardez la vidéo du e-bike :

Jeep e-bike : un vélo haut de gamme très cher

Celui qu'on avait repéré dans un spot TV affiche enfin ses caractéristiques, ainsi que son prix. Autant le dire tout de suite, il n'est pas à la portée de toutes les bourses puisque Jeep en demande 5 899$. Quand on sait que les bons vélos électriques se vendent actuellement entre 1500 et 3000$, on se dit qu'il y a un monde qui les sépare.



Pour justifier le tarif salé de son VTT, Jeep l'a équipé de pneus ultra larges de 4,8 pouces sur des roues de 26 pouces, d'un cadre tout suspendu et de freins à disques à 4 pistons. Côté moteur, c'est un module Bafang qui affiche 750W et même 1600W en option. La bête développe tout de même 160 Nm de couple avec une autonomie comprise entre 45 et 90 km. Par contre, la vitesse maximum est bridée à 32 km/h avec 10 vitesse, le tout avec un poids de 35 kg.

Les intéressés peuvent se rendre chez le partenaire de vente de Jeep, Quietkat. Sachez qu'après les précommandes, le prix augmentera de 400$...