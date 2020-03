Une fuite suggère de nouveaux iMac et Mac mini 2020

Nous parlions hier des nouveaux Macbook à écran miniLED, voilà qu'Apple aurait également prévu de sortir de nouveaux Mac de bureau. C'est le leaker CoinX qui indique que la firme à la pomme va renouveler l’iMac et le Mac mini en 2020.

Deux nouveaux Mac de bureau en 2020

CoinX ne se trompe que rarement au sujet d’Apple, puisqu'il avait déjà divulgué les noms des iPhone XS et XR en 2018 et les nouveaux iPad 2019. On rappellera que nous avions dévoilé en exclu mondiale les noms des iPhone 11 et iPhone 11 Pro.



Cette fois, il a eu vent des nouveautés de la gamme Mac. CoinX explique qu'Apple va renouveler l'iMac dont la dernière révision remonte justement à mars 2019, mais aussi le Mac mini qui accuse 18 mois de vie. Sans préciser le contenu de la mise à niveau, on peut se douter qu'Apple va faire évoluer les processeurs, mais aussi les options ainsi que les périphériques. On parlait notamment d'un nouveau clavier pour cette année.



Enfin, CoinX a teasé l'appareil photo du prochain iPad Pro qui serait excellent. Il lui attribut un joli 100/100, mais il faudra voir ce qu'il entend par-là. A-t-il pu tester la nouvelle tablette qui est prévue pour recevoir le triple APN de l'iPhone 11 Pro ? L'avenir (proche) nous le dira.



Le keynote serait prévu pour le 31 mars (en physique ou en vidéo selon l'évolution du coronavirus).