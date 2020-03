Apple Music est en difficulté aux États-Unis

Julien Russo

On pourrait penser qu'avec l'intégration sur l'iPhone, sur l'iPad, sur le Mac, sur l'Apple TV, avec Siri... Que le service de streaming d'Apple exploserait les chiffres et écraserait violemment son pire concurrent Spotify, mais ce serait loin d'être le cas (aux États-Unis en tout cas). Apple Music aurait de grosses difficultés face à la concurrence.

La croissance est faible

Si Apple Music rencontre du succès en Europe et en Asie, ce n'est pas le cas aux États-Unis où d'après une étude de Kantar World Panel, le service de streaming d'Apple connaitrait une croissance au ralentie. Celui qui se débrouille le mieux est Spotify qui arrive à créer une attractivité impressionnante avec ses offres, puisque le service aurait généré 29% d'abonnements supplémentaires sur le 4e trimestre de 2019.

Derrière Spotify on retrouve :

Pandora à 18%

Amazon Music à 12%

Apple Music à 11%

La firme de Cupertino compte beaucoup sur ses services pour faire "gonfler" ses résultats trimestriels. Si l'étude voit juste (puisque ce ne sont pas des chiffres officiels), Apple a du souci à se faire, puisque Apple Music est devenu l'un des services les plus importants.

Pourquoi Apple Music est en perte de vitesse par rapport à la concurrence ?

Principalement par le manque d'offres promotionnelles. En dehors des 3 mois de période d'essai, Apple ne propose pas de forfaits du type "vente privée" comme l'a fait récemment Amazon Music ou comme le fait régulièrement Spotify avec des offres à prix cassé. Par exemple on a déjà vu en France un forfait à 0,99€/mois pendant 4 mois.



Le côté innovant de Spotify est aussi une des raisons qui pourrait expliquer cette avance. Il faut dire que dans la rédaction d'iPhoneSoft on a remarqué qu'il n'y a pas un mois où on ne vous partage pas une nouveauté de Spotify. Par exemple, récemment il y a eu l'offre "Duo à 12,99€/mois", ou l'application iOS qui s'offre un look plus audacieux, on a eu aussi le droit à des playlists créé pour vos animaux de compagnie, l'ajout de la fonctionnalité Sleep Timer... Quand on croit que Spotify n'a plus d'idée, l'entreprise arrive encore à se renouveler.

C'est principalement cela qui génère un intérêt permanent et qui permet de maintenir Spotify au plus haut sommet face à des géants comme Amazon ou Apple.