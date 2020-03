Ubisoft annonce Roller Champions sur iOS et Android !

Il y a 3 heures

Alban Martin

Bonne nouvelle pour les joueurs qui avaient été séduits par Roller Champions en juin 2019, puisque le titre d'Ubisoft ne sera pas réservé aux PC mais sortira bien sur consoles et mobiles.



Pour les retardataires, Roller Champions est un jeu compétitif multijoueur qui permet de s'affronter dans des arènes pleines de vie. Mais il ne s'agit pas seulement de patiner, il faut aussi éliminer les adversaires coûte que coûte. D'où les protections façon hockey sur glace.



Regardez le trailer vidéo :

Un jeu taillé pour le e-sport

Sensation lors de l’E3 2019, le nouveau jeu d'Ubisoft se précise donc avec du cross-plateform qui ne peut que contribuer à l'explosion de son adoption par les joueurs. En effet, tous les ingrédients semblent réunis pour en faire un Hit à la Fortnite avec un gameplay nerveux, des parties rapides ainsi que des graphismes cools et soignés.



Nous avons hâte de faire la connaissance de ce nouveau jeu sur mobile qui promet de sacrés parties.

Date de sortie et compatibilité

La version de test alpha se tiendra du 11 au 23 mars, pour laisser place à une bêta avant la sortie finale, certainement pour cet été. Quant à la compatibilité, Roller Champions sera disponible sur Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS et Android. On imagine que le Mac ne sera pas oublié.



Si vous voulez plus d'informations sur Roller Champions, allez faire un tour sur le site officiel : https://roller-champions.ubisoft.com/game/fr-fr/